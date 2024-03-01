Рублева дисквалифицировали из-за брани в адрес судьи в полуфинале ATP в Дубае

Российский теннисист Андрей Рублев выбыл из борьбы за кубок Dubai Duty Free Tennis Championships. Спортсмена дисквалифицировали из-за ненормативной лексики в адрес судьи.

«Россиянин после одного из розыгрышей подбежал к линейному арбитру, не согласившись с его решением, и назвал его по-русски "дебилом"», - сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел во время встречи с Александром Бубликом из Казахстана в полуфинале престижного турнира Dubai Duty Free Tennis Championships, призовой фонд которого порядка 3 млн долларов. Из-за несдержанности Рублеву присудили техническое поражение. Матч прервали после трех сетов, в двух из них лидировал казахский спортсмен - статистика игры 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:5 в пользу Бублика.

Ранее сообщалось, что Рублев занял первое место в турнире ATP в Гонконге, обыграв в финале финского спортсмена Эмиля Руусувуори.