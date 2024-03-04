МО РФ сообщило об очередном уничтоженном танке Abrams на Авдеевском направлении

Минобороны России заявило об очередном уничтоженном на Авдеевском направлении танке Abrams.

Всего же за сутки, помимо этого танка, неприятель потерял на этом направлении более 490 боевиков, еще один танк, четыре боевые машины пехоты, включая три Bradley американского производства, три другие боевые бронированные машины и 12 автомобилей.

Удалось поразить самоходки «Акация» и «Гвоздика», а также четыре буксируемых орудия - одну гаубицу «Мста-Б» и три Д-30.

Кроме этого, российское оборонное ведомство сообщило о продвижении на Авдеевском направлении. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.