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МО РФ сообщило об очередном уничтоженном танке Abrams на Авдеевском направлении

Также на Авдеевском направлении противник потерял за сутки еще один танк, четыре боевые машины пехоты, включая три Bradley, три другие боевые бронированные машины и 12 автомобилей.
2024-03-04 14:42:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: Минобороны России

Минобороны России заявило об очередном уничтоженном на Авдеевском направлении танке Abrams. 

Всего же за сутки, помимо этого танка, неприятель потерял на этом направлении более 490 боевиков, еще один танк, четыре боевые машины пехоты, включая три Bradley американского производства, три другие боевые бронированные машины и 12 автомобилей. 

Удалось поразить самоходки «Акация» и «Гвоздика», а также четыре буксируемых орудия - одну гаубицу «Мста-Б» и три Д-30. 

Кроме этого, российское оборонное ведомство сообщило о продвижении на Авдеевском направлении. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#бронетехника #танк #спецоперация #Abrams #уничтожение #Авдеевское направление
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