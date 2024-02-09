Семья погибшего в ДТП с Ефремовым думает над возможным УДО для актера

Заслуженный артист России, актер театра и кино Михаил Ефремов, который сейчас отбывает наказание по делу о смертельном ДТП, готовится к процедуре условно-досрочного освобождения, она состоится в марте, пишет Mash.

Как утверждается, в настоящий момент защита заключенного занимается сбором необходимой документации, кроме того, был нанят специальный адвокат с целью получить согласие на УДО от родственников мужчины, который стал жертвой аварии с Ефремовым.

Напомним, 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве Ефремов, находясь за рулем внедорожника, врезался в водителя фургона, 57-летнего Сергея Захарова. На следующий день он скончался рано утром в больнице. Впоследствии было установлено, что актер управлял транспортным средством, находясь в состоянии опьянения.

В сентябре его приговорили к восьми годам колонии общего режима, однако позже наказание смягчили и уменьшили срок до 7,5 года. Ефремов находится в колонии в Белгородской области. Сообщалось, что он освоил новую профессию и работает в швейном цеху.

Адвокат Александр Добровинский в беседе со «Звездой» рассказал, что по поводу УДО к нему уже обратились представители Ефремова - они просят его пообщаться с семьей погибшего Захарова и выяснить, как они относятся к этому вопросу.

«Мы с ними связались, и сейчас они решают, какую позицию занять - согласиться с тем, чтобы Михаил Ефремов покинул место заключения, или нет», - сказал он.

Юрист призвал проявить понимание к семье покойного в данной ситуации - очень большая ответственность позволить человеку, который стал виновником гибели твоего отца или мужа, не нести наказание в полной мере, поэтому Захаровы сейчас принимают очень ответственное решение.