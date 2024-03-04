В России началась четырехдневная рабочая неделя

Короткая рабочая неделя началась в России в связи с празднованием Международного женского дня. Предстоящая пятница, 8 марта будет выходной, следует из производственного календаря.

В итоге россияне, работающие в режиме пятидневной недели, будут отдыхать три дня подряд - 8, 9 и 10 марта. При этом 7 марта продолжительность рабочего дня сокращена на час.

Напомним, следующие длинные выходные запланированы с 28 апреля по 1 мая. Россияне будут отдыхать четыре дня подряд.

Однако перед этим ждет рабочая суббота, 27 апреля. Выходной перенесен на понедельник, 29 апреля.