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В России началась четырехдневная рабочая неделя

Длинные выходные связаны с празднованием Международного женского дня.
Сергей Лебедев 2024-03-04 02:01:01
© Фото: Саид Царнаев РИА Новости

Короткая рабочая неделя началась в России в связи с празднованием Международного женского дня. Предстоящая пятница, 8 марта будет выходной, следует из производственного календаря.

В итоге россияне, работающие в режиме пятидневной недели, будут отдыхать три дня подряд - 8, 9 и 10 марта. При этом 7 марта продолжительность рабочего дня сокращена на час.

Напомним, следующие длинные выходные запланированы с 28 апреля по 1 мая. Россияне будут отдыхать четыре дня подряд.

Однако перед этим ждет рабочая суббота, 27 апреля. Выходной перенесен на понедельник, 29 апреля.

#праздник #8 марта #Международный женский день #выходные #короткая неделя
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