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В России утвердили 30 красных дней календаря на 2024 год

Ирина Елагина
21:41 18.08.2023
Россияне смогут 10 дней отмечать 2024-й Новый год и Рождество Христово и дополнительно отдыхать 8 дней в апреле-мае.
В России утвердили 30 красных дней календаря на 2024 год
© Фото: Vladimir Baranov Globallook Press
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Правительство РФ подарило россиянам 30 красных дней календаря дополнительных дней отдыха в 2024 году. Правительственный Telegram-канал поделился графиком праздничных и выходных дней в 2024 году.

Хорошая новость, что новый 2024-й год россияне смогут встречать и праздновать в течение 10 дней - с 30-го декабря по 8 января. Впервые за несколько лет праздничный календарь захватывает и православное Рождество Христово и начало Святок.

Кроме того, длинные выходные ждут россиян весной: с 28 апреля до 1 мая и с 9 по 12 мая.

Красным цветом в календаре на 2024 год отмечены также дни с 23 по 25 февраля, с 8 по 10 марта, 12 июня, с 3 по 4 ноября и период с 29 по 31 декабря 2024 года.

Ранее сообщалось, что в предстоящие выходные - 19 и 20 августа 2023 года - в музее-заповеднике Горки Ленинские состоится IX Международный фестиваль  «Джазовые сезоны», хэдлайнеры фестиваля этого года - известный саксофонист, народный артист России Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр.

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