Дверь из «Титаника», на которой спаслась Роза, выставят на аукционе за $40 тыс.

Дверь из легендарного фильма «Титаник», завоевавшего 11 премий «Оскар», уйдет с молотка на аукционе в Соединенных Штатах, сообщает издание Daily Mail.

Напомним, что речь идет о той самой двери, на которой после крушения лайнера спасалась Роза. За этот деревянный обломок также держался Джек.

Габариты двери составляют 2,44 метра в длину и 1,04 метра в ширину, пишет Life. Минимальная цена - 40 тыс. долларов. Аукцион будет проходить с 20 по 24 марта.

Напомним, ранее режиссер Джеймс Кэмерон решил закрыть вопрос о том, мог ли Джек залезть на дверь и спастись вместе с Розой. Для этого он даже обратился к судмедэксперту. По его словам, смерти персонажа нельзя было избежать.