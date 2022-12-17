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Кэмерон нанял эксперта, чтобы доказать неизбежность смерти Джека в «Титанике»

Анна Назайкина
11:17 17.12.2022
Таким образом он решил поставить окончательную точку в самом часто задаваемом вопросе зрителей, почему же Джек не мог залезть на дверь к Розе и спастись.
Кэмерон нанял эксперта, чтобы доказать неизбежность смерти Джека в «Титанике»
© Фото: imago stock&people, GlobalLookPress
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Знаменитый режиссер Джеймс Кэмерон нанял эксперта для того, чтобы доказать, что смерть Джека в фильме «Титаник» была неизбежна, пишет Deadline.

Таким образом он решил поставить окончательную точку в самом часто задаваемом вопросе зрителей, почему же Джек не мог залезть на дверь к Розе и спастись. Режиссер нанял эксперта, которому нужно было доказать, что другого конца у этой истории быть не могло.

«Мы провели научное исследование, чтобы положить конец спорам раз и навсегда. Мы провели тщательную судебно-медицинскую экспертизу со специалистом по переохлаждению, который воспроизвел плот из фильма», - приводятся слова Кэмерона.

По словам режиссера, на основе этого эксперимента будет выпущен документальный фильм, который уже вскоре могут показать. Кэмерон также рассказал, как проходил тест. Были приглашены два каскадера с массой тела, как у Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо, исполнивших роли главных героев.

«Поместили датчики на них и внутри них, поместили их в ледяную воду и проверили, смогут ли они выжить в условиях различными методами, и ответ был таков, что они оба никак не могли выжить. Только один мог выжить», - сказал он.

Однако, следует отметить, что далеко все согласны с этой точкой зрения. Так, в популярной программе «Разрушители мифов» еще десять лет назад попытались воспроизвести сцену крушения «Титаника» из фильма. Ведущие пришли к выводу, что смерть Джека была напрасной - он мог бы выжить, если бы надел спасательный жилет Розы.

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