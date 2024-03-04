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ФСБ сообщила об отсутствии пострадавших в ходе инцидента на мосту под Самарой

На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов и специальных служб.
Андрей Аркадьев 2024-03-04 13:07:01
© Фото: townsamara, VK

В ходе инцидента на железнодорожном мосту через реку Чапаевка в Самарской области никто не погиб и не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Самарской области.

Сообщение о взрыве в городском округе Чапаевск поступило сегодня в 06.13 по местному времени (05.13 по столичному времени). На месте происшествия находятся правоохранители и специальные службы, выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее оперативные службы сообщили об остановке движения поездов в Самарской области на перегоне Звезда - Чапаевск. Причина - подрыв опоры железнодорожного моста.

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