ФСБ сообщила об отсутствии пострадавших в ходе инцидента на мосту под Самарой

В ходе инцидента на железнодорожном мосту через реку Чапаевка в Самарской области никто не погиб и не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Самарской области.

Сообщение о взрыве в городском округе Чапаевск поступило сегодня в 06.13 по местному времени (05.13 по столичному времени). На месте происшествия находятся правоохранители и специальные службы, выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее оперативные службы сообщили об остановке движения поездов в Самарской области на перегоне Звезда - Чапаевск. Причина - подрыв опоры железнодорожного моста.