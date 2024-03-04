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МО РФ сообщило о продвижении на Авдеевском направлении

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции.
2024-03-04 14:37:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: Минобороны России

Минобороны России заявило о продвижении на Авдеевском направлении.

«На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" в результате слаженных действий продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции», - говорится в сообщении.

Также в сводке о проведении специальной военной операции сообщается о потерях украинской стороны на Авдеевском направлении. Потери ВСУ в живой силе превысили 490 человек.

Кроме того, в российском оборонном ведомстве сообщили об уничтожении двух танков ВСУ, включая американский Abrams. Также противник лишился четырех БМП, включая три американские Bradley, трех боевых бронированных машин и 12 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены САУ «Акация», гаубица «Мста-Б», САУ «Гвоздика», а также три буксируемые гаубицы Д-30.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #МО РФ #СВО #Авдеевское направление
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