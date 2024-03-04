Грушко заявил, что ВС РФ следят за учениями НАТО Nordic Response

Российские военные следят за учениями НАТО Nordic Response с участием Финляндии и Швеции, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Для этого имеются все необходимые средства. Политическая позиция наша хорошо известна: мы считаем, что эти учения носят демонстративно-провокационный характер», - сказал он.

Грушко добавил, что любые маневры, которые проходят близко к линии соприкосновения, увеличивают опасность военных инцидентов. Поэтому Москва предпринимает все необходимые меры для обеспечения своей обороноспособности.

Такая активность Североатлантического альянса еще сильнее ослабляет европейскую безопасность и создает новые риски на севере Европы, рассказал замминистра иностранных дел.

В учениях Nordic Response 2024 задействуют 20 тысяч военнослужащих из 13 стран. Они пройдут с 4 по 15 марта в северных районах Финляндии, Норвегии и Швеции. Финляндия направит на Nordic Response 4,1 тысячи военнослужащих, Швеция - 4,5 тысячи человек.