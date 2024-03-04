Финляндия и Швеция отправят войска на маневры НАТО у границ России

Финляндия и Швеция примут участие в учениях НАТО Nordic Response 2024, сообщает «360» со ссылкой на Минобороны Норвегии.
В учениях задействуют 20 тысяч военнослужащих из 13 стран. Маневры пройдут с 4 по 15 марта в северных районах Финляндии, Норвегии и Швеции.
Около половины военных будут действовать на суше. Остальные будут находиться на одном из более чем 50 судов или более 110 самолетов.
В учениях примут участие Бельгия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция, Великобритания и США. Финляндия направит на Nordic Response 4,1 тысячи военнослужащих, Швеция - 4,5 тысячи человек.
Финляндия вступила в НАТО в апреле 2023 года. Швеция практически стала членом альянса после ратификации ее заявки парламентом Венгрии 26 февраля.
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