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Финляндия и Швеция отправят войска на маневры НАТО у границ России

Финляндия направит на учения Nordic Response 4,1 тысячи военнослужащих, Швеция - 4,5 тысячи человек.
Владимир Рубанов 2024-03-04 12:01:01
© Фото: Cpl. Joshua Kumakaw, Keystone Press Agency, Global Look Press

Финляндия и Швеция примут участие в учениях НАТО Nordic Response 2024, сообщает «360» со ссылкой на Минобороны Норвегии.

В учениях задействуют 20 тысяч военнослужащих из 13 стран. Маневры пройдут с 4 по 15 марта в северных районах Финляндии, Норвегии и Швеции.

Около половины военных будут действовать на суше. Остальные будут находиться на одном из более чем 50 судов или более 110 самолетов.

В учениях примут участие Бельгия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция, Великобритания и США. Финляндия направит на Nordic Response 4,1 тысячи военнослужащих, Швеция - 4,5 тысячи человек.

Финляндия вступила в НАТО в апреле 2023 года. Швеция практически стала членом альянса после ратификации ее заявки парламентом Венгрии 26 февраля.

#учения #НАТО #Швеция #норвегия #Финляндия #Nordic Response
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