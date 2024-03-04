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Расчеты «Ураганов» уничтожили ангар с украинскими боеприпасами

Склад боеприпасов ВСУ находился на Южно-Донецком направлении.
2024-03-04 10:39:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты РСЗО «Ураган» 29-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Восток» ликвидировали ангар с украинскими боеприпасами на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщает МО РФ. 

Вражеский склад боеприпасов находился на границе ДНР и Запорожской области. Поражение этой цели подтвердили кадры объективного контроля, полученные с беспилотника. 

«Мы по этой цели отработали, а наши войска продвинулись вперед», - заявил командир батареи РСЗО с позывным Южный. 

В российском оборонном ведомстве уточнили, что расчеты «Ураганов» несут боевое дежурство в позиционных районах на Южно-Донецком направлении круглосуточно и независимо от погодных условий. 

Нанеся удар реактивными снарядами, артиллеристы немедленно сменили огневую позицию. 

Ранее расчеты «Градов» показали ночную работу по позициям боевиков за Авдеевкой.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#артиллерия #ураган #спецоперация #РСЗО #Южно-Донецкое направление
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