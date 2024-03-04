Расчеты «Ураганов» уничтожили ангар с украинскими боеприпасами

Расчеты РСЗО «Ураган» 29-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Восток» ликвидировали ангар с украинскими боеприпасами на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщает МО РФ.

Вражеский склад боеприпасов находился на границе ДНР и Запорожской области. Поражение этой цели подтвердили кадры объективного контроля, полученные с беспилотника.

«Мы по этой цели отработали, а наши войска продвинулись вперед», - заявил командир батареи РСЗО с позывным Южный.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что расчеты «Ураганов» несут боевое дежурство в позиционных районах на Южно-Донецком направлении круглосуточно и независимо от погодных условий.

Нанеся удар реактивными снарядами, артиллеристы немедленно сменили огневую позицию.

Ранее расчеты «Градов» показали ночную работу по позициям боевиков за Авдеевкой.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.