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Путин в онлайн-режиме получает данные о ходе СВО, включая уничтожение Abrams

Дмитрий Песков подчеркнул, что президент России обладает всей полнотой информации о ведущихся боевых действиях.
Тимур Шерзад 2024-03-04 12:00:01
© Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool, Global Look Press

Президент России и Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин получает в онлайн-режиме данные о ходе спецоперации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

Песков отметил, что о примечательных успехах российских военных вроде уничтожения танков Abrams Путину докладывают по линии российского оборонного ведомства. 

Дмитрий Песков подчеркнул, что это делается регулярно и Владимир Путин обладает всей полнотой информации. 

Ранее боец Коловрат признался, что хочет, чтобы дети топали ногами по подбитому Abrams.

#Владимир Путин #Abrams #Дмитрий Песков #СВО
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