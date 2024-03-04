Путин в онлайн-режиме получает данные о ходе СВО, включая уничтожение Abrams

Президент России и Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин получает в онлайн-режиме данные о ходе спецоперации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отметил, что о примечательных успехах российских военных вроде уничтожения танков Abrams Путину докладывают по линии российского оборонного ведомства.

Дмитрий Песков подчеркнул, что это делается регулярно и Владимир Путин обладает всей полнотой информации.

Ранее боец Коловрат признался, что хочет, чтобы дети топали ногами по подбитому Abrams.