Россия поднимет вопрос о системном применении украинскими боевиками токсичных химикатов на 105-й сессии исполсовета Организации по запрещению химического оружия, заявил официальный представитель РФ в ОЗХО, заместитель министра промышленности и торговли Кирилл Лысогорский. Она пройдет 5 марта.

Москва намерена потребовать от организации дать должную оценку этой деятельности, отметил Лысогорский. Он добавил, что Украина будет препятствовать объективному и беспристрастному рассмотрению вопроса на площадке ОЗХО.

Россия отслеживает и документирует применение украинскими боевиками химических отравляющих веществ в зоне спецоперации. В сентябре 2023 года украинские спецслужбы применили в террористических целях боевое отравляющее вещество в Запорожской области. Этот факт задокументировали. Москва формирует доказательную базу и представит ее в Технический секретариат ОЗХО и в другие организации при необходимости.

Благодаря работе России некоторых трагедий удалось избежать, заявил Лысогорский.

Ранее российские спецслужбы сорвали подготовку Киева к массовым убийствам с применением ядов в Мелитополе. Например, предполагалось подмешивать яд в еду в обычных столовых.