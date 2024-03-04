Разведка Киева планировала организовать массовые убийства ядом в Мелитополе

Российские спецслужбы сорвали подготовку украинской разведки к массовым убийствам с помощью ядов на территории России, сообщает RT.

Завербованный Киевом человек показал тайник, в котором хранились отравляющие и психотропные препараты. Из перехваченных разговоров украинского агента и его куратора стало известно, что Украина собиралась организовать массовые убийства в Мелитополе. Например, предполагалось подмешивать яд в еду в обычных столовых.

Химикаты отправили на исследование. В их числе нашли аналог боевого отравляющего вещества BZ, созданный в США.

Это вещество можно синтезировать только в государственных военных центрах, сообщил полковник медслужбы запаса Михаил Супотницкий.

Сотрудники ФСБ задержали трех граждан Украины, которые готовили теракт в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества BZ.