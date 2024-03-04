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В Мексике опровергли информацию о подаче заявки в БРИКС

В МИД республики заявили, что внимательно следят за развитием объединения.
Сергей Лебедев 2024-03-04 01:21:01
© Фото: Rafael Henrique Keystone Press Agency Globallookpress

Мексика не подавала заявку на вступление в БРИКС, но очень внимательно следит за развитием объединения. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел республики, комментируя сообщения СМИ о предполагаемом членстве страны в организации.

«Мексика не просила о вступлении в группу БРИКС. Мексика с интересом следит за развитием объединения», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Напомним, в январе в Саудовской Аравии сообщили об официальном входе страны в БРИКС. С этого года членами объединения также стали Иран, ОАЭ, Египет и Эфиопия. Таким образом сегодня блок насчитывает 10 государств.

Стать полноправным членом БРИКС было предложено также Аргентине. Но после прихода к власти Хавьера Милея, страна выслала письменное уведомление о решении отказаться от вступления в организацию. 

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