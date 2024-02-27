Появились кадры задержания трех украинцев, планировавших теракт с отравляющим веществом

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали трех граждан Украины, которые, по данным следствия, пытались совершить террористический акт в Запорожской области. Служба опубликовала кадры с задержание подозреваемых.

Как сообщает ФСБ, подозреваемые планировали использовать аналог отравляющего вещества BZ. Данный препарат разрабатывается американскими специалистами и используется для создания химического оружия массового поражения. В отношении задержанных граждан Украины возбуждены уголовные дела по фактам разработки оружия массового поражения и попытки совершения террористического акта.

Ранее начальник войск РХБЗ России Игорь Кириллов заявил, что украинские боевики уже применяли аналоги веществ BZ и CS. Также эти вещества были обнаружены в схроне в Мелитополе. Кириллов подчеркнул, что применение данных веществ и поставки его американцами нарушают Конвенцию о запрете применения химического оружия.