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Появились кадры задержания трех украинцев, планировавших теракт с отравляющим веществом

Украинские спецслужбы планировали теракт с использованием аналога боевого отравляющего вещества BZ в Запорожской области.
Алексей Курильченко 2024-02-27 09:56:01
© Фото: ФСБ РФ © Видео: ФСБ РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали трех граждан Украины, которые, по данным следствия, пытались совершить террористический акт в Запорожской области. Служба опубликовала кадры с задержание подозреваемых.

Как сообщает ФСБ, подозреваемые планировали использовать аналог отравляющего вещества BZ. Данный препарат разрабатывается американскими специалистами и используется для создания химического оружия массового поражения. В отношении задержанных граждан Украины возбуждены уголовные дела по фактам разработки оружия массового поражения и попытки совершения террористического акта.

Ранее начальник войск РХБЗ России Игорь Кириллов заявил, что украинские боевики уже применяли аналоги веществ BZ и CS. Также эти вещества были обнаружены в схроне в Мелитополе. Кириллов подчеркнул, что применение данных веществ и поставки его американцами нарушают Конвенцию о запрете применения химического оружия.

 

#Химическое оружие #ФСБ РФ #Задержание #запорожская область
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