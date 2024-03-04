WSJ: ВВС США планируют создать тысячу беспилотных истребителей с ИИ

Военно-воздушные силы США работают над программой по созданию беспилотных истребителей, оснащенных искусственным интеллектом. Ее бюджет оценивается в шесть миллиардов долларов. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal. По ее данным, предлагается произвести около тысячи подобных машин. При этом пятисот из них хотят поставить на вооружение уже в ближайшие 5 лет.

Отмечается, что о создании беспилотных истребителей в Пентагоне задумались из-за растущей стоимости классических самолетов с пилотами. Они должны значительно укрепить воздушный флот США, численность которого сейчас находится на рекордно малом уровне с 1947 года.

Предполагается, что беспилотные истребители будут сопровождать и защищать самолеты с экипажами. Также они смогут выполнять разведывательные функции и наносить удары по наземным целям.

Ранее стало известно, что США столкнулись с рекордным за последние 80 лет недобором в армии. В 2023 году на службу поступило на 41 000 человек меньше, чем было запланировано. Людей недобрали в сухопутные силы, ВМС и ВВС.

Из-за нехватки в армии США пришлось снижать вступительные требования. В ряды вооруженных сил готовы принимать даже легальных мигрантов, заманивая ускоренным получением американского гражданства.