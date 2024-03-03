WSJ: дешевый импорт из КНР может стать причиной второго «китайского шока»

Мировая общественность может во второй раз столкнуться с «китайским шоком» из-за наплыва китайского импорта на фоне выпуска товаров, значительно превышающего спрос. Об пишет издание Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на заявления экономистов.

После ряда либеральных реформ и вступления Китая во Всемирную торговую организацию (ВТО) в конце 90-ых, мир испытал бум импорта дешевых товаров китайского производства, прозванный «Китайским шоком». Это разорило множество местных производств: в тех же США были потеряны более 2 миллионов рабочих мест с 1999 по 2011 год. Для поддержания экономики страны Запада выделили миллиарды долларов и ввели тарифы на импорт из Китая.

В современных условиях, как счел профессор экономики Массачусетского технологического института Дэвид Аутор, Запад имеет все поводы для тревоги из-за конкуренции Китая в выпуске высокотехнологичной продукции. При этом, согласно материалу WSJ, в Китае может случиться затяжная экономическая стагнация после около 40 лет непрерывного роста. Так экономика Китая в прошлом году выросла на 5,2%, что называют низкими показателями по меркам страны, а в издании Capital Economics сочли, что ежегодный рост ВВП Китая может замедлиться до 2% к 2030 году.

Ранее посольство КНР в США прокомментировало ввод санкций против китайских компаний, связанных с Россией. Китайские дипломаты назвали актом экономического принуждения и запугивания новые ограничения и обвинили Вашингтон в злоупотреблении государственной властью для подавления компаний из КНР.