МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Посольство КНР в США считает санкции против китайских компаний актом запугивания

Пекин выступает против выхода США за рамки концепции национальной безопасности, сказал пресс-секретарь китайского дипломатического представительства.
Владимир Рубанов 2024-02-24 01:11:01
© Фото: Al Drago - Pool via CNP Keystone Press Agency, Global Look Press

Посольство КНР в США считает санкции против связанных с Россией китайских компаний актом экономического принуждения и запугивания. Об заявил пресс-секретарь китайского дипломатического представительства Лю Пэнъюй, сообщает ТАСС.

Пекин выступает против выхода США за рамки концепции национальной безопасности, сказал дипломат. В Китае считают, что Вашингтон злоупотребляет государственной властью для подавления компаний из КНР.

Лю Пэнъюй добавил, что США должны немедленно исправить свои проступки и перестать сдерживать и подавлять китайские компании. Пекин продолжит делать все необходимое, чтобы решительно защищать законные права и интересы китайских компаний.

Накануне США объявили об антироссийских санкциях в отношении более чем 500 юридических и физических лиц. В их числе оказались восемь компаний из Китая.

#Китай #сша #дипломатия #санкции #кнр #посольство
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 