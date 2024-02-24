Посольство КНР в США считает санкции против китайских компаний актом запугивания

Посольство КНР в США считает санкции против связанных с Россией китайских компаний актом экономического принуждения и запугивания. Об заявил пресс-секретарь китайского дипломатического представительства Лю Пэнъюй, сообщает ТАСС.

Пекин выступает против выхода США за рамки концепции национальной безопасности, сказал дипломат. В Китае считают, что Вашингтон злоупотребляет государственной властью для подавления компаний из КНР.

Лю Пэнъюй добавил, что США должны немедленно исправить свои проступки и перестать сдерживать и подавлять китайские компании. Пекин продолжит делать все необходимое, чтобы решительно защищать законные права и интересы китайских компаний.

Накануне США объявили об антироссийских санкциях в отношении более чем 500 юридических и физических лиц. В их числе оказались восемь компаний из Китая.