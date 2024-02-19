Синоптик Тишковец назвал март в России «четвертым месяцем зимы»

Климатическая весна придет в Центральную Россию позже календарной, наступление своевременной и ранней весны в регионе «маловероятно», рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Тем не менее по климату март в России - это четвертый месяц метеорологической зимы, и предварительные долгосрочные прогнозы указывают как минимум на сохранение подобного холодного статуса», - написал метеоролог в своем Telegram-канале.

Он добавил, что не по-весеннему холодная погода будет наблюдаться в марте-апреле из-за «существенных арктических вторжений», которые будут мешать наступлению настоящей весны.

По данным синоптика, погода на этой неделе будет равна климатической норме, в понедельник и вторник сохранится температура вплоть до 3-7- градусов ниже нуля, в среду станет чуть теплее и значение столбиков будет колебаться от 0 до 5 градусов со знаком минус.

К концу этой недели в регионе стоит ожидать сырой и слякотной погоды, температура в четверг-пятницу составит от -2 до +3. В целом конец зимы не будет морозным, в последние дни февраля в Центральную Россию придет оттепель, однако погода на стыке двух сезонов все равно будет только «относительно теплой».

Ранее эксперт также указал на высокую снежность февраля, отметив, что Москва уже выполнила месячную норму по осадкам. На некоторых станциях норма перевыполнена на 20-25%, по уровню сугробов столица побила рекорд 1966 года.