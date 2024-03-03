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Gazette Haiti: напавшие на главную тюрьму Гаити банды освободили заключенных

Информации о жертвах и пострадавших при нападении вооруженных группировок на тюрьму не приводится.
Игнат Далакян 2024-03-03 09:30:01
© Фото: Xinhua, ZUMAPRESS, Globallookpress

Члены вооруженных банд совершили нападение на главную тюрьму Гаити в Порт-о-Пренсе и выпустили несколько сотен содержавшихся в ней заключенных. Об этом сообщил новостной портал Gazette Haiti.

Информации о пострадавших и жертвах при нападении не приводится. Отмечается, что после освобождения заключенных охранники тюрьмы были отпущены.

Издание сообщает, что нападение произошло в момент отсутствия в стране премьер-министра республики Ариэля Анри, который в Кении достиг соглашения об отправке миротворческого контингента в Гаити для борьбы в вооруженными бандами.

Напомним, что ситуация на Гаити в сфере безопасности и гуманитарная обстановка ухудшилась после убийства в 2021 году президента Жовенеля Моиза и землетрясения, которое произошло в августе того же года и унесло жизни свыше 2,2 тысяч человек.

В октябре 2023 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию о миссии по содействию безопасности в Гаити. Такое решение организация приняла резолюцию о миссии по содействию безопасности в Гаити. Ведущую роль в этой миссии отвели Кении.

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