Gazette Haiti: напавшие на главную тюрьму Гаити банды освободили заключенных

Члены вооруженных банд совершили нападение на главную тюрьму Гаити в Порт-о-Пренсе и выпустили несколько сотен содержавшихся в ней заключенных. Об этом сообщил новостной портал Gazette Haiti.

Информации о пострадавших и жертвах при нападении не приводится. Отмечается, что после освобождения заключенных охранники тюрьмы были отпущены.

Издание сообщает, что нападение произошло в момент отсутствия в стране премьер-министра республики Ариэля Анри, который в Кении достиг соглашения об отправке миротворческого контингента в Гаити для борьбы в вооруженными бандами.

Напомним, что ситуация на Гаити в сфере безопасности и гуманитарная обстановка ухудшилась после убийства в 2021 году президента Жовенеля Моиза и землетрясения, которое произошло в августе того же года и унесло жизни свыше 2,2 тысяч человек.

В октябре 2023 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию о миссии по содействию безопасности в Гаити. Такое решение организация приняла резолюцию о миссии по содействию безопасности в Гаити. Ведущую роль в этой миссии отвели Кении.