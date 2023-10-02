Совбез ООН принял резолюцию о миссии по содействию безопасности в Гаити

Решение о создании миссии в Гаити принято на фоне роста нестабильности в регионе.

© Фото: Xie E XinHua, Globallookpress

Совет Безопасности ООН принял резолюцию о создании миссии по содействию безопасности в Гаити. Сообщается, что миссия будет международной, но при этом не будет являться миссией ООН, пишет ТАСС.

Ведущую роль в ней отвели Кении. Решение о создании миссии принято на фоне роста нестабильности в регионе, всплеском насилия, преступности и по просьбе официальных властей республики. Резолюцию подготовили Соединенные Штаты и Эквадор. При голосовании за документ Россия и Китай воздержались, остальные члены Совбеза ООН поддержали инициативу.

Рост насилия не единственная проблема Гаити. В минувшем июне проливные дожди привели к масштабным наводнениям и резкому подъему уровня воды в реках. Пятнадцать человек погибли, восемь пропали без вести. Около 7,5 тысяч семей пострадали от стихии. Сотни домов затопило, более 13 тысяч жителей республики эвакуировали.