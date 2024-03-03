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Отличившимся связистам группировки «Восток» вручили госнаграды в зоне СВО

Отличившиеся российские связисты получили ордена Мужества, медали Суворова, «За отвагу», «За спасение погибавших» и другие госнаграды непосредственно на передовой.
2024-03-03 08:37:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Связистов группировки войск «Восток», которые отличились при выполнении боевых задач на Южно-Донецком направлении в зоне проведения спецоперации, наградили государственными и ведомственными наградами.

Российским военнослужащим вручили ордена Мужества, медали Суворова, «За отвагу», «За спасение погибавших» и другие госнаграды непосредственно на передовой.

С начала специальной военной операции связисты неоднократно выполняли задачи организации и обеспечения связи под минометными и артиллерийскими обстрелами, а также эвакуировали раненных товарищей и вели непосредственно боевые действия с противником.

Каждый день военные связисты следят за работой системы управления войсками, устанавливают дополнительные и резервные каналы связи, а также обеспечивают связь командования с передовыми подразделениями на передовой.

Ранее государственные награды вручили отличившимся связистам группировки «Центр» в зоне спецоперации. Российских военнослужащих наградил начальник Главного управления связи ВС РФ Вадим Шамарин.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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