Отличившимся связистам группировки «Восток» вручили госнаграды в зоне СВО

Связистов группировки войск «Восток», которые отличились при выполнении боевых задач на Южно-Донецком направлении в зоне проведения спецоперации, наградили государственными и ведомственными наградами.

Российским военнослужащим вручили ордена Мужества, медали Суворова, «За отвагу», «За спасение погибавших» и другие госнаграды непосредственно на передовой.

С начала специальной военной операции связисты неоднократно выполняли задачи организации и обеспечения связи под минометными и артиллерийскими обстрелами, а также эвакуировали раненных товарищей и вели непосредственно боевые действия с противником.

Каждый день военные связисты следят за работой системы управления войсками, устанавливают дополнительные и резервные каналы связи, а также обеспечивают связь командования с передовыми подразделениями на передовой.

Ранее государственные награды вручили отличившимся связистам группировки «Центр» в зоне спецоперации. Российских военнослужащих наградил начальник Главного управления связи ВС РФ Вадим Шамарин.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.