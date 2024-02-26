Отличившихся связистов группировки «Центр» наградили в зоне СВО

Военнослужащим соединения связи Центрального военного округа вручили госнаграды за мужество и героизм. Кадры церемонии, которая проходила в зоне проведения специальной военной операции, публикует Минобороны России.

Награды связистам группировки «Центр» вручил замначальника Генштаба ВС РФ – начальник Главного управления связи ВС РФ Вадим Шамарин. Военнослужащие получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, медали Суворова, медали Жукова и ведомственные награды Минобороны.

Шамарин поблагодарил связистов за ратный труд и бесстрашие, которые они проявили во время боевых действий в зоне спецоперации.

Ранее сообщалось, что начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов посетил командный пункт 58-й армии в зоне СВО и наградил бойцов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.