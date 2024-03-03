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Политик Вайтман: позиция Израиля в отношении России станет более агрессивной

Член израильской правящей партии счел, что Россия якобы вовлечена в конфликт на Ближнем Востоке.
Никита Черненко 2024-03-03 08:34:01
© Фото: Michael Kuenne, Keystone Press Agency, Globallookpress

Отношения между Израилем и Россией может ужесточиться из-за подозрений, что Россия якобы вовлечена в происходящее в Израиле, хотя об уровне вовлеченности ничего неизвестно. Об этом заявил представитель израильской правящей партии «Ликуд» Амир Вайтман.

Политик отметил, что об ужесточении позиции еврейского государства говорит недавнее заявление израильского постпреда при ООН Гилад Эрдан, согласно которому Израиль предоставит Украине системы раннего предупреждения о ракетных ударах и атаках БПЛА. Он добавил, что в случае окончания палестино-израильского конфликта раньше конфликта РФ с Украиной, «израильское оружие найдет дорогу на Украину».

«Израиль примет более агрессивную позицию в отношении России», - подчеркнул Вайтман.

Постпред России при ООН Дмитрий Полянский ранее прокомментировал слова израильского коллеги Гилада Эрдана, сравнившего РФ с радикальным палестинским движением ХАМАС. Российский дипломат назвал бредом заявления постпреда Израиля и подчеркнул, что Израиль проводит борьбу против человечности и международного гуманитарного права, продолжая свою операцию в секторе Газа.

#Россия #в стране и мире #политика #Израиль #ужесточение #двусторонние отношения
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