МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Полянский назвал бредом заявления постпреда Израиля, сравнившего РФ с ХАМАС

Дипломат Полянский ответил, что и Израиль, и Украина проводят борьбу против человечности и международного гуманитарного права.
Марина Крижановская 2024-02-27 05:17:01
© Фото: Валерий Шарифулин, РИА Новости

В Постоянном представительстве России при ООН прокомментировали слова израильского постпреда Гилада Эрдана, сравнившего РФ с радикальным палестинским движением ХАМАС.

Первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский назвал бредом слова высокопоставленного дипломата из Израиля. Во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН по случаю «временно оккупированных украинских территорий» Эрдан заявил, что в 2022 году Россия «с презрением к суверенитету и территориальной целостности ее соседа вторглась на Украину».

«Бред продолжается. Неделю назад мы услышали от представителя Израиля, что "Организация Объединенных Наций - это ХАМАС". Сегодня, что "Россия - это ХАМАС"», - написал Полянский в социальной сети Х (ранее Twitter).

Российский дипломат продолжил мысль, предложив «применить арифметику» из заявления Эрдана,

«Из его заявления следует, что Россия - это ООН. У нас нет проблем с этим. И вместе с ООН мы будем противостоять попыткам Израиля представить убийство мирных жителей в секторе Газа, в нарушение международного гуманитарного права как борьбу с террористами», - подытожил представитель постпредства РФ при ООН.

Полянский добавил, что кое в чем Гилад прав: обе страны - и Израиль, и Украина проводят борьбу против «человечности и международного гуманитарного права».

Эскалация палестино-израильского конфликта, начавшаяся 7 октября 2023 года, продолжается уже более 100 дней. За это время израильская армия провела наземную операцию против боевиков ХАМАС в северной части сектора Газа и ведет боевые действия в южной части анклава. За все это время погибли свыше 25 тысяч жителей сектора Газа и еще несколько десятков тысяч человек ранены.

Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявлял, что война в палестинском анклаве будет идти до полной победы Израиля.

#в стране и мире #Украина #Израиль #ХАМАС #сравнение #Дмитрий Полянский #Постпредство РФ при ООН #бред
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 