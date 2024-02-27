Полянский назвал бредом заявления постпреда Израиля, сравнившего РФ с ХАМАС

В Постоянном представительстве России при ООН прокомментировали слова израильского постпреда Гилада Эрдана, сравнившего РФ с радикальным палестинским движением ХАМАС.

Первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский назвал бредом слова высокопоставленного дипломата из Израиля. Во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН по случаю «временно оккупированных украинских территорий» Эрдан заявил, что в 2022 году Россия «с презрением к суверенитету и территориальной целостности ее соседа вторглась на Украину».

«Бред продолжается. Неделю назад мы услышали от представителя Израиля, что "Организация Объединенных Наций - это ХАМАС". Сегодня, что "Россия - это ХАМАС"», - написал Полянский в социальной сети Х (ранее Twitter).

Российский дипломат продолжил мысль, предложив «применить арифметику» из заявления Эрдана,

«Из его заявления следует, что Россия - это ООН. У нас нет проблем с этим. И вместе с ООН мы будем противостоять попыткам Израиля представить убийство мирных жителей в секторе Газа, в нарушение международного гуманитарного права как борьбу с террористами», - подытожил представитель постпредства РФ при ООН.

Полянский добавил, что кое в чем Гилад прав: обе страны - и Израиль, и Украина проводят борьбу против «человечности и международного гуманитарного права».

Эскалация палестино-израильского конфликта, начавшаяся 7 октября 2023 года, продолжается уже более 100 дней. За это время израильская армия провела наземную операцию против боевиков ХАМАС в северной части сектора Газа и ведет боевые действия в южной части анклава. За все это время погибли свыше 25 тысяч жителей сектора Газа и еще несколько десятков тысяч человек ранены.

Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявлял, что война в палестинском анклаве будет идти до полной победы Израиля.