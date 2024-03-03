ЦАХАЛ сообщил о гибели трех сержантов на юге сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели трех военнослужащих в южной части сектора Газа. Еще 14 военных получили ранения.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильского военного ведомства, среди погибших - сержант Долев Малка, 19 лет, сержант Афик Тери, 19 лет, и сержант Инон Ицхак, 20 лет.

Все они проходили курс подготовки пехотных командиров в 450-м батальоне бригады «Бисламач». Трое военных погибли во время боевых действий против радикального палестинского движения ХАМАС на юге анклава.

В общей сложности, согласно данным ЦАХАЛ, с начала эскалации палестино-израильского конфликта погибли 585 человек. В секторе Газа за время наземной операции погибли 245 бойцов ЦАХАЛ.

В конце декабря 2023 года сообщалось, что потери израильской армии с начала эскалации конфликта достигли 477, а с начала наземной операции в секторе Газа скончались 144 бойца ЦАХАЛ.