Потери израильской армии с начала эскалации конфликта достигли 477 Елизавета Егорова В пятницу и субботу армия Израиля потеряла еще пять человек, передает Times of Israel. © Фото: Xinhua Globallookpress Израильская армия с начала обострения ближневосточного конфликта потеряла 477 человек, сообщают РИА Новости со ссылкой на ЦАХАЛ. На официальном сайте армии Израиля 23 декабря появилась информация о смерти еще пяти военных. Данные о смерти пяти человек появились и в издании Times of Israel. Оно утверждает, что с начала наземной операции в секторе Газа погибли 144 бойца ЦАХАЛ. «Число погибших в ходе наземной операции в секторе Газа достигло 144», - говорится в сообщении Times of Israel. Журналисты добавили, что ЦАХАЛ удалось ликвидировать главу снабжения военного крыла палестинских боевиков ХАМАС. Ранее стало известно, что после окончания перемирия между ЦАХАЛ и ХАМАС израильская армия уничтожила более двух тысяч палестинских боевиков. Об этом заявил контр-адмирал Даниэль Хагари. По его словам, с 7 октября ХАМАС потеряли порядка восьми тысяч военных.