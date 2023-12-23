Потери израильской армии с начала эскалации конфликта достигли 477

В пятницу и субботу армия Израиля потеряла еще пять человек, передает Times of Israel.

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Израильская армия с начала обострения ближневосточного конфликта потеряла 477 человек, сообщают РИА Новости со ссылкой на ЦАХАЛ.

На официальном сайте армии Израиля 23 декабря появилась информация о смерти еще пяти военных.

Данные о смерти пяти человек появились и в издании Times of Israel. Оно утверждает, что с начала наземной операции в секторе Газа погибли 144 бойца ЦАХАЛ.

«Число погибших в ходе наземной операции в секторе Газа достигло 144», - говорится в сообщении Times of Israel.

Журналисты добавили, что ЦАХАЛ удалось ликвидировать главу снабжения военного крыла палестинских боевиков ХАМАС.

Ранее стало известно, что после окончания перемирия между ЦАХАЛ и ХАМАС израильская армия уничтожила более двух тысяч палестинских боевиков. Об этом заявил контр-адмирал Даниэль Хагари. По его словам, с 7 октября ХАМАС потеряли порядка восьми тысяч военных.