Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили

На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта. Об этом написал министр транспорта республики Николай Лукашенко.

«Уважаемые жители и гости Республики Крым! Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», - сообщил Лукашенко.

Информация о перекрытии движения на Крымском мосту появилась в 03:40 по московскому времени. В Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому и подготовке к досмотру. Водителей и пассажиров попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.