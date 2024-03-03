На Крымском мосту временно приостановили движение транспорта

Движение автотранспорта временно перекрыли на Крымском мосту. Информация об изменении в движении поступила в 03:40 по московскому времени.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», - сообщили в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Находящихся на мосту водителей и пассажиров попросили сохранять спокойствие, а также следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.