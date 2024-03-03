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На Крымском мосту временно приостановили движение транспорта

Находящихся на мосту и в зоне досмотра в связи с перекрытием движения просят сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников безопасности.
Дарина Криц 2024-03-03 03:53:01
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Движение автотранспорта временно перекрыли на Крымском мосту. Информация об изменении в движении поступила в 03:40 по московскому времени.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», - сообщили в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Находящихся на мосту водителей и пассажиров попросили сохранять спокойствие, а также следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

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