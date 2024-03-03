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Бойцы группировки «Восток» сорвали ротацию боевиков под Угледаром

Как сообщил начальник пресс-центра группировки Гордеев, за сутки на Южно-Донецком направлении уничтожили 16 пунктов временной дислокации националистов.
2024-03-03 05:45:01
© Фото: Виктор Толочко Sputnik РИА Новости

Бойцы группировки войск «Восток» помешали украинским боевикам провести ротацию в районе Угледара. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев, добавив, что наши военнослужащие также уничтожили инженерно-саперную группу противника.

«В ходе ведения активных действий пресечены попытки противника провести ротацию военнослужащих в районе Угледара. Уничтожена инженерно-саперная группа в районе Червоного», - заявил он.

Согласно сообщению, за сутки на Южно-Донецком направлении уничтожили 16 пунктов временной дислокации ВСУ, а также 4 пункта управления дронами и склад боеприпасов. Цели поражались артиллерией и бомбардировочной авиацией ВС РФ.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения украинской гаубицы «Сюзанна» словацкого производства. Ее уничтожил барражирующий боеприпас «Ланцет». При его попадании в САУ воспламенились пороховые заряды, и снаряды сдетонировали.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #ротация #угледар #Южно-Донецкое направление #группировка восток
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