Не менее 11 человек погибли и 50 ранены из-за удара Израиля по Рафаху

Израиль нанес удары вблизи родильного дома Аль-Хеляль Аль-Эмирати в Рафахе, что привело к гибели не менее 11 палестинцев. Об этом сообщает Al Jazeera.

«По данным местных властей, израильские силы врезались в палатку в Рафахе, где проживали перемещенные палестинцы, в результате чего погибло по меньшей мере 11 человек», - говорится в публикации.

Уточняется, что еще 50 человек ранены, в том числе дети. Среди погибших же есть медработники. Атака произошла в субботу 2 марта.

Днем ранее, 1 марта, ЦАХАЛ также атаковал город Рафах на юге сектора Газа. Сообщается, что в результате удара по одному из домов в центре города погиб ребенок.