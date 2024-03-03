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Не менее 11 человек погибли и 50 ранены из-за удара Израиля по Рафаху

ЦАХАЛ нанес удары вблизи родильного дома в Рафахе, сообщается, что среди погибших есть медработники.
Анастасия Бобылева 2024-03-03 04:40:01
© Фото: Abed Rahim Khatib,dpa,Globallookpress

Израиль нанес удары вблизи родильного дома Аль-Хеляль Аль-Эмирати в Рафахе, что привело к гибели не менее 11 палестинцев. Об этом сообщает Al Jazeera.

«По данным местных властей, израильские силы врезались в палатку в Рафахе, где проживали перемещенные палестинцы, в результате чего погибло по меньшей мере 11 человек», - говорится в публикации.

Уточняется, что еще 50 человек ранены, в том числе дети. Среди погибших же есть медработники. Атака произошла в субботу 2 марта.

Днем ранее, 1 марта, ЦАХАЛ также атаковал город Рафах на юге сектора Газа. Сообщается, что в результате удара по одному из домов в центре города погиб ребенок.

#сектор Газа #ЦАХАЛ #Трагедия #палестино-израильский конфликт #рафах
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