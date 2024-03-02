WAFA: атака Израиля на сектор Газа привела к новым массовым жертвам у палестинцев

Авиаудары израильской армии по сектору Газа привели к гибели десятков палестинцев вечером 1 марта. Как сообщило палестинское агентство WAFA, на юге сектора Газа в Рафахе погиб ребенок при ударах Армии обороны Израиля по одному из домов в центре города.

«Ребенок был убит и другие получили ранения, когда израильские истребители разбомбили дом семьи Абу Гали в лагере беженцев Йибна в центре провинции. В настоящее время там укрываются сотни тысяч палестинцев, перемещенных в результате продолжающейся израильской агрессии», - отметили журналисты.

В городе Бейт-Ханун на севере палестинского анклава военные самолеты Израиля атаковали дом семьи Шабат, в итоге убиты и ранены несколько мирных жителей.

Приводятся данные о серии авиаударов по северу города Бейт-Лахия, району Шейха Зайда и восточной части лагеря Джабалия.

Также говорится о гибели палестинца в центральной части сектора Газа, когда израильский беспилотник обстрелял его в деревне Маграка.

Помимо этого при взрыве автомобиля погибли двое палестинцев возле города Хамад в Хан-Юнисе. Сообщается и о взрыве жилых домов в районе Аль-Машру к западу от Хан-Юниса и ранениях при артиллерийском обстреле восточного района Дейр-эль-Балах в центре сектора Газа.

Вечером 1 марта в Москве прошла встреча представителей радикального палестинского движения ХАМАС с Михаилом Богдановым замминистра иностранных дел России. Они обсудили межпалестинскую встречу, арабоизраильский конфликт и гуманитарную ситуацию в секторе Газа. Делегацию возглавил член Политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук.