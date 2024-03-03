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Трамп обошел Хейли на праймериз в Мичигане

Экс-президент США набрал 98% голосов на предварительном голосовании на съезде республиканцев в штате Мичиган.
Дарина Криц 2024-03-03 00:06:01
© Фото: CNP AdMedia Globallookpress

Бывший президент США Дональд Трамп выиграл предварительные выборы на съезде Республиканской партии в штате Мичиган. Как сообщает NBC News, его результат составил почти 98% голосов. Таким образом, он обошел Никки Хейли - бывшего посла ООН.

«Согласно неофициальным данным, сообщаемым партийными чиновниками в онлай-режиме, Трамп получил подавляющее большинство голосов в каждом из 13 избирательных округов штата, набрав 100% голосов в четырех и более 90% почти во всех остальных», - уточнили репортеры телеканала.

Ожидается, что результаты и количество распределений как на праймериз, так и на съезде официально подтвердят позже, в субботу, 2 марта.

Помимо Мичигана, праймериз Республиканской партии проводятся также в Айдахо и Миссури.

Ранее, 28 февраля, сообщалось, что Трамп побеждает на республиканских праймериз в Мичигане. На 05:30 по московскому времени (21:30 по местному) на республиканских праймериз Трамп набрал 66,4% голосов, более чем в два раза обойдя соперницу Никки Хейли.

Кандидат от Демократической партии действующий президент Джо Байден на праймериз среди демократов набрал 79,5%, что в несколько раз превосходит результат его конкурента.

#в стране и мире #Дональд Трамп #республиканцы #Никки Хейли #Мичиган #праймериз #предварительные выборы
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