Ремонтники группировки «Днепр» показали работу по модернизации БТР-82А

Ремонтно-восстановительные подразделения одного из соединений ВДВ группировки войск «Днепр» показали свою работу по восстановлению бронетанковой и автотехники в зоне спецоперации. Наши военнослужащие быстро и качественно проводят комплексный ремонт и модернизацию машин.

Сегодня на комплексном обслуживании у ремонтного подразделения ВДВ находятся автомобили "КамАЗ", бронеавтомобили "Тигр", боевые машины десанта БМД-2 и БМД-4М, бронетранспортеры БТР-82А. Они нуждаются в своевременном обслуживании, и их восстановление проходит недалеко от линии боевого соприкосновения.

За считанные часы инженеры заменили масла, проверили системы. На соседнем участке армейского гаража модернизацию прошел бронетранспортер. На корпус машины техники наварили решетчатый каркас. В случае обстрела из гранатомета металлическая решетка защитит людей от кумулятивного снаряда. Также специалисты усилили броню БТР-82А - на корпус установили дополнительные пластины. Эти изменения инженеры разрабатывают вместе с экипажами. Процесс модернизации защитных систем идет постоянно.

Сначала идет сварочная работа, обвариваются втулки. Потом накладываются бронелисты, наворачиваются на эти втулки болтами. Дальше устанавливается комплект решеток.

Среди ремонтников все специалисты - профессионалы. Они ремонтируют даже технику, получившую серьезные повреждения, и действуют быстро, потому что знают, что от их работы зависят жизни военнослужащих.

Ранее Минобороны РФ показало видео работы ремонтно-восстановительных подразделений на Херсонском направлении. Механики в кратчайшие сроки возвращают в строй боевую технику, выполняя ремонты любой сложности.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.