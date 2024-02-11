По локоть в мазуте: как «воскрешают» бронетехнику на Херсонском направлении

Ремонтно-восстановительные подразделения Воздушно-десантных войск оперативно проводят ремонт и модернизацию бронетанковой и автомобильной техники в зоне проведения спецоперации. В своевременном техническом обслуживании и ремонте нуждается любая техника, военная не исключение.

Для этого в тыловой зоне СВО на Херсонском направлении оборудованы ремонтные цеха со всем необходимым. Здесь в полевых условиях проводится ремонт любой сложности.

«В районе специальной военной операции проводим эвакуацию и комплексные ремонты автомобильной и бронетанковой техники. Усилиями наших специалистов в кратчайшие сроки вооружение и военная техника возвращаются в строй», - рассказал командир ремонтной группы с позывным «Песня».

В первую очередь механики берутся за технику, наиболее востребованную на линии боевого соприкосновения. Ее необходимо как можно быстрее поставить на колеса и вернуть на огневые позиции. Особое внимание не только силовым установкам и орудиям.

В этих гаражах механики устанавливают и постоянно модернизируют защиту боевой техники от вражеских дронов: дорабатывается то, что актуально. Здесь работают только профессионалы, ведь от качества их работы зависят жизни российских военнослужащих.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.