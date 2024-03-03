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Спасатели ВКС России показали боевые вылеты на Северодонецком направлении

Спасатели следят за обстановкой на Северодонецком направлении, чтобы своевременно заметить и эвакуировать попавших в нештатную ситуацию или под огонь противника летчиков.
2024-03-03 05:01:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Специалисты поисково-спасательной группы (ПСГ) ВКС России выполняют боевые задачи на Северодонецком направлении. Они ежедневно оказывают поддержку экипажам штурмовой и армейской авиации в зоне спецоперации, их боевой вылет на вертолете Ми-8 показан на видео.

Подразделение включает в себя группу огневой поддержки и медицинского работника. Он нужен для того, чтобы наблюдать за обстановкой, эвакуировать и спасать пилотов, оказывать первую помощь.

Как объясняют сами специалисты ПСГ, если экипаж подвергся обстрелу врага или попал в нештатную ситуацию и был вынужден покинуть воздушное судно, их задача - помочь  ему. Эвакуируют летчиков или на аэродром базирования, или в лечебное учреждение, в зависимости от ситуации.

Ранее российские штурмовики захватили шесть украинских опорных пунктов за 45 минут. На опубликованном видео - их боевая работа. После выполнения задачи наши бойцы отправились в полевой лагерь для восстановления сил.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#Ми-8 #спецоперация #спасатели #патрулирование #поисково-спасательные силы #северодонецкое направление
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