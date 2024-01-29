Штурмовики показали захват шести опорников ВСУ за 45 минут

Штурмовики подразделения 394-го полка пятой общевойсковой армии группировки «Восток» из Приморья захватили шесть опорных пунктов ВСУ в Запорожской области в зоне спецоперации. На опубликованных МО РФ кадрах показана их боевая работа.

Руководит приморскими штурмовиками командир с позывным «Саваль». На счету его подразделения десятки взятых укрепленных опорных пунктов противника. В одном из боев за очередной опорник, который продолжался пять дней, 20 штурмовиков подразделения «Саваля» заставили бросить оружие и спастись бегством около 200 украинских боевиков.

«Шесть опорников мы взяли. Это все один бой, бой длился примерно 45 минут», - рассказал командир о недавнем штурме.

Участвующий в штурме военнослужащий с позывным «Опель» назвал операцию удачной и сообщил, что при подходе российских военнослужащих боевики обычно испытывают страх. «Опель» также рассказал о взятии пленных украинских военнослужащих.

«Добровольно предлагаем сдаться, тем, кто сдался добровольно, оказываем первую помощь. Поступают от командира приказы довести пленного по безопасному пути, чтобы он остался цел», - поделился боец.

Выполнив задачу, штурмовики из Приморья отправились на отдых в полевой лагерь, где созданы необходимые условия для восстановления сил.

Ранее расчет «Гиацинта-Б» одним выстрелом уничтожил 27 украинских боевиков на Донецком направлении. МО РФ показало кадры работы российских орудий.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.