Байден сообщил, что Израиль может обменять видных палестинцев на заложников в Газе

Переговорщики в палестино-израильском конфликте близки к заключению соглашения о приостановке военных действий Израиля и обмене заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом заявил президент США Джо Байден в Нью-Йорке.

По его мнению, это может произойти в течение этой недели, «к концу выходных», а Израиль сможет высвободить по меньшей мере 100 заложников. В ответ израильская сторона готова отпустить видных заложников из числа палестинцев.

«Израиль мог бы освободить группу высокопоставленных заключенных палестинцев, которые отбывают длительные тюремные сроки, в обмен на свободу некоторых заложников-израильтян, которые все еще находятся в Газе», - приводит RT подробности американского СМИ.

При этом уточняется, что военный кабинет Израиля одобрил общие условия сделки, которая будет включать перемирие в течение шести недель для освобождения около 40 заложников. В то же время израильская делегация планировала встретиться в Катаре с посредниками из США, Египта и Катара.

В середине февраля израильская армия освободила во время ночной операции в Рафахе двух заложников, захваченных 7 октября. Двух пожилых людей 60 и 70 лет перевели в больницу «Шиба Тель ха-Шомер», состояние обоих хорошее.