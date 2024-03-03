Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что не будет получать паспорт РФ

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила на Всемирном фестивале молодежи о том, что не собирается получать паспорт гражданина РФ, передает Газета.ру.

«Если я это сделаю, то мне нужно будет выбрать какое-то одно гражданство. Может, я слишком консервативна, но иметь сразу два — это как жить в полигамии и быть замужем за двумя людьми», - объяснила свое решение Кнайсль.

При этом она добавила, что чувствует себя в России как дома, однако еще не в полной мере чувствует себя уверенно, говоря на русском языке.

Ранее сообщалось, что бывший министр иностранных дел Австрии окончательно перебралась в Россию, а также поделилась планами построить дом на востоке страны, чтобы остаться там жить.