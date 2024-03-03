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Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что не будет получать паспорт РФ

Она сравнила двойное гражданство с жизнью в полигамии.
Глеб Владовский 2024-03-03 21:53:01
© Фото: Eibner-Pressefoto, EXPA, Michael G, Globallookpress

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила на Всемирном фестивале молодежи о том, что не собирается получать паспорт гражданина РФ, передает Газета.ру.

«Если я это сделаю, то мне нужно будет выбрать какое-то одно гражданство. Может, я слишком консервативна, но иметь сразу два — это как жить в полигамии и быть замужем за двумя людьми», - объяснила свое решение Кнайсль.

При этом она добавила, что чувствует себя в России как дома, однако еще не в полной мере чувствует себя уверенно, говоря на русском языке.

Ранее сообщалось, что бывший министр иностранных дел Австрии окончательно перебралась в Россию, а также поделилась планами построить дом на востоке страны, чтобы остаться там жить.

#в стране и мире #австрия #Карин Кнайсль #паспорт рф #переезд в РФ
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