Президент Латвии попытался объяснить Маску, зачем существует НАТО

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил американскому бизнесмену Илону Маску, что причина, по которой НАТО создавалось, все еще существует.

Как сообщает RT, глава государства не согласился с мнением миллиардера, и в качестве аргумента назвал основную причину существования блока.

«Дорогой Илон Маск, причина, по которой НАТО была основана, существует и будет существовать, — это Россия и другие враги свободного мира», — написал Ринкевичс у себя в соцсети X.

Ранее сообщалось, что Маск счел необходимым расформировать Североатлантический альянс, так как он не имеет смысла существовать после того, как Организации Варшавского договора распалась.