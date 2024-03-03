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Президент Латвии попытался объяснить Маску, зачем существует НАТО

По словам латвийского лидера, альянс существует из-за России
Глеб Владовский 2024-03-03 21:31:01
© Фото: Ukraine Presidency, Globallookpress

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил американскому бизнесмену Илону Маску, что причина, по которой НАТО создавалось, все еще существует.

Как сообщает RT, глава государства не согласился с мнением миллиардера, и в качестве аргумента назвал основную причину существования блока.

«Дорогой Илон Маск, причина, по которой НАТО была основана, существует и будет существовать, — это Россия и другие враги свободного мира», — написал Ринкевичс у себя в соцсети X.

Ранее сообщалось, что Маск счел необходимым расформировать Североатлантический альянс, так как он не имеет смысла существовать после того, как Организации Варшавского договора распалась.

#в стране и мире #НАТО #илон маск #Эдгарс Ринкевичс
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