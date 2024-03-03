Маск согласился с необходимостью расформировать НАТО

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск счел необходимым расформировать Североатлантический альянс, так как он не имеет смысла существовать. Об этом миллиардер написал в соцсети X в комментарии под высказыванием бизнесмена Дэвида Сакса.

Как отметил Сакс, целью НАТО после роспуска Организации Варшавского договора (ОВД) и дальнейшего распада СССР стало расширение военного блока за счет бывших стран-участниц ОВД. Это привело к росту враждебности вокруг альянса .

«Мне всегда было интересно, почему НАТО продолжает существовать, учитывая, что ее заклятый враг и причина создания, Организация Варшавского договора, прекратила свое действие», - написал Маск.

Ранее Илон Маск обвинил во лжи президента США Джо Байдена после его заявлений о желании покончить с нелегальной миграцией. Как отметил миллиардер, президент издал 94 указа, с которыми и связан наплыв нелегальных мигрантов в страну.