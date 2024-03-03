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Маск согласился с необходимостью расформировать НАТО

Миллиардер отметил, что «заклятый враг НАТО» в виде Организации Варшавского договора уже давно прекратил свое действие.
Никита Черненко 2024-03-03 13:12:01
© Фото: Dominika Zarzycka, Keystone Press Agency, Globallookpress

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск счел необходимым расформировать Североатлантический альянс, так как он не имеет смысла существовать. Об этом миллиардер написал в соцсети X в комментарии под высказыванием бизнесмена Дэвида Сакса.

Как отметил Сакс, целью НАТО после роспуска Организации Варшавского договора (ОВД) и дальнейшего распада СССР стало расширение военного блока за счет бывших стран-участниц ОВД. Это привело к росту враждебности вокруг альянса .

«Мне всегда было интересно, почему НАТО продолжает существовать, учитывая, что ее заклятый враг и причина создания, Организация Варшавского договора, прекратила свое действие», - написал Маск.

Ранее Илон Маск обвинил во лжи президента США Джо Байдена после его заявлений о желании покончить с нелегальной миграцией. Как отметил миллиардер, президент издал 94 указа, с которыми и связан наплыв нелегальных мигрантов в страну.

#НАТО #илон маск #Организация Варшавского договора #расформирование
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