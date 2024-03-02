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Су-35С ВКС РФ не дают авиации ВСУ взлететь с аэродромов на Авдеевском направлении

Летчики оперативно-тактической авиации ВКС России совершают боевые вылеты в любое время и при любых погодных условиях.
2024-03-02 09:40:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи многоцелевых сверхманевренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-35с Воздушно-космических сил Российской Федерации выполняют боевые дежурства на Авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции.

Российские истребители патрулируют заданный район и прикрывают действия самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиаударов по военным объектам и технике украинских боевиков.

Экипажи Су-35с не дают противнику даже взлететь с аэродрома базирования, так как любая воздушная цель будет тут же обнаружена и уничтожена при попытке осуществить взлет с аэродрома базирования.

Летчики российской оперативно-тактической авиации совершают боевые вылеты в любое время, при любых погодных условиях. Также ими применяются различные типы авиационных вооружений.

Ранее российский Су-35С сопроводил бомбардировщики в небе на Купянском направлении. Летчики звена Су-34 успешно поразили цель фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #летчики #су-35с #боевые вылеты #Авдеевское направление
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