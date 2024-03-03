Писториус: прокуратура ФРГ может завести дело из-за перехвата разговора военных

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что генпрокуратура страны может возбудить уголовное дело из-за перехвата разговора немецких военнослужащих.

Глава оборонного ведомства республики подчеркнул, что часть информации, озвученной во время перехваченного разговора, не была предназначена для широкой общественности, при этом он выразил надежду на то, чтопервые результаты проверки беседы появятся в начале следующей недели.

Отмечается, что Писториус не захотел спекулировать о кадровых последствиях до завершения расследования утечки разговора военных.

Ранее сообщалось, что в ФРГ допустили вероятность создания комитета по расследованию произошедшего.