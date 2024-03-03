Психолог Хорс дал совет, как реагировать на «весеннее обострение» у домашних и коллег

Для людей в особенным психологическим укладом смена погоды в феврале-марте становится дополнительным стрессом, что вызывает так называемое «весеннее обострение». Об этом рассказал «Звезде» практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс.

«Существует категория людей, которых принято называть "пограничники", с пограничными расстройствами. На глобальные изменения такие люди обычно реагируют изменением своих эмоциональных состояний. А смена погоды весенняя - это глобальное достаточно явление. У таких людей, которые хронически находятся в стрессовом состоянии нервная система истрепана, подвержена усталости, выгоранию. Эти люди могут отреагировать возбужденно - эйфорически возбужденно или ухудшением настроения», - пояснил эксперт.

Он уточнил, что состояние возникает на фоне нервного перенапряжения и поведение близких не может ничего изменить.

«Вряд ли можно не спровоцировать не контролируемое эмоциональное состояние. Его провоцирует тренд погоды», - добавил психолог.

Он посоветовал близким в случае резких колебаний настроения у такого человека: от депрессии до ощущения счастья, не брать на себя ответственность, а признать, что есть проблема, с которой надо обратиться к специалисту.

Если «весеннее обострение» затрагивает ситуацию в рабочем коллективе, которую никак не изменить - нельзя уволится или как-то повлиять на человека, то надо стараться не реагировать и относится как урагану, который пройдет.

Психолог привел пример идиллии в домике у моря, которая меняется из-за шторма, который все крушит.

«Как этому относиться? Ну бывает. С понимаем, это часть твоей жизни, которую ты не можешь поменять. А если не можешь поменять, что из-за нее дергаться? Идти в подвал этого дома. Пока там буря, и читай книги. Сверху буря, а у тебя книжка. Выешь, будешь поправлять то, что этот ураган сломал. Ну если ты в другом месте жить не можешь, то значит, так», - отметил психолог Хорс.

Ранее психотерапевт Наталья Грязнова рассказала, какие люди более подвержены весеннему обострению.