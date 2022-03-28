В стране и мире Врач назвала категории людей, подверженных «весеннему обострению» Виталий Музыка В зимний период, как правило, наблюдается истощение организма, а с наступлением весны происходит обострение патологий, заявила врач. © Фото: SHVETS production, Pexels Читайте нас на: Врач психо- и физиотерапевт Наталья Грязнова рассказала, какие люди более подвержены весеннему обострению. Материал опубликован на сайте «Известий». Она отметила, что «весеннее обострение» - это неофициальный термин, с помощью которого описывают развитие пограничных состояний, обусловленных сезонностью. «В зоне риска в первую очередь находятся люди с эмоциональной неустойчивостью, невротическим расстройствами, гормональным дисбалансом. Подверженные паническим атакам люди в этот период тоже ощущают значительное ухудшение общего состояния», - заявила врач.

По словам Грязновой, наличие сильного стресса или хронических соматических заболеваний, злоупотребление алкоголем или психоактивными веществами, даже несбалансированное питание - благодатная почва для развития недуга. Симптомами, сигнализирующими об истощении организма, специалист назвала дневую сонливость, ночную бессонницу, частые простудные заболевания. Грязнова добавила, что существует зависимость предрасположенности к весеннему обострению и типом темперамента: холерики и меланхолики более подвержены сезонному влиянию. Ранее главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина сообщала, что при высоком уровне стресса необходимо соблюдать правильный режим питания. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика