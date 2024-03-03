Выход Техаса из состава США скорее возможен, чем нет, но едва ли экономические элиты штата пойдут на это. О шансах Техаса на независимость «Звезде» рассказал доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин, комментируя сообщение американских СМИ о большом количестве кандидатов на выборные должности в Техасе с сепаратистскими взглядами.

«Прямой процедуры выхода штата из США не существует, прецедентов таких не существует. Но теоретически это возможно с одним штатом. Эксперты по конституционному праву говорят, что Техас может иметь на это право в силу того, что Техас присоединился к США в качестве независимого государства, которое было признано, в том числе и США, - пояснил ученый.

По мнению Григория Ярыгина, более существенно, насколько политики и жители в этом заинтересованы, стремятся ли к такому отделению экономические элиты Техаса. И ответ отрицательный.

«Экономические элите не хотят. Тесах - важная самостоятельная единица, штат обладает большим удельным весом в экономике США. Здесь находится более 50 крупнейших компаний из списка Fortune (Fortune Global 500 - топ 500 крупнейших мировых компаний, - ред.). Никто не рассматривает мощь Техаса изолировано от экономики США», - подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что трудно представить отдельное существование экономики Техаса, так как в случае отделения едва ли сохранится статус свободной экономической зоны, сложны и перспективы государственного образования не члена НАТО в Северной Америке. Кроме того крупные компании моментально покинут Техас.

«Маск переехал в Техас из Калифорнии и как отреагировал бы? Экономические стимулы являются сдерживающими факторами для Техаса. Есть экономические и политические препятствия на пути возможного отсоединения Техаса», - резюмировал эксперт.

А сам появления сепаратистских разговоров накануне « супревторника» объяснил стремлением «радикальных политических элит поднять градус политической конфронтации, критиковать федеральные власти, Белый дом».

Ранее сообщалось, что по данным Dallas Morning News более 150 человек, среди низ и несколько кандидатов от Республиканской партии в Северном Техасе, подписали обязательство «Заберем Техас назад» и обещали лоббировать референдум о выходе штата из состава США.