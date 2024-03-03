Полиция отпустила задержанных спецназом в Берлине членов «Фракции Красной армии»

Полиция отпустила на свободу группу подозреваемых в участии в деятельности террористической организации «Фракции Красной армии», задержанных сегодня в Берлине с участием спецназа. Подробности резонансного дела сообщает РИА Новости со ссылкой на германские СМИ.

«Ближе к полудню пять человек возвращены из приемника назад к месту расположения бытовок», - пишут немецкие издания, имея в виду район Фридрихсхайн, где утром прошло задержание.

По данным СМИ, спецоперация обошлась без стрельбы, но силовикам пришлось взламывать двери. Именно этот звук слышали очевидцы и приняли за его за выстрелы.



Ранее сообщалось, что немецкой полиции через 30 лет розыска удалось найти и задержать несколько человек, причастных к деятельности «Фракции Красной армии» (RAF). Это левая радикальная организация существовала в годы холодной войны , после развала СССР превратилась в террористическую группировку, на совести которой, по данным Интерпола, серия политических убийств.