Разыскиваемых 30 лет боевиков «Фракции Красной армии» захватили в Берлине

В Фридрихсхайне в восточной части Берлина задержали двух подозреваемых, которые предположительно являются одними из самых разыскиваемых Европолом преступников - боевиками «Фракции Красной армии» (RAF), 69-летним Эрнстом-Фолькером Штаубом и 55-летним Буркхардом Гарвегом. Об этом сообщило управление уголовной полиции земли Нижней Саксонии в соцсети Х.

Сообщается, что незадолго до задержания «пенсионеров RAF» (так их прозвали немецкие СМИ), была задержана третья участница группировки, 65-летняя Даниэла Клетте. Все трое на протяжении 30 лет находились в розыске и принадлежат к третьему поколению бывшей левой террористической организации, действовавшей в период с 1980-х по 1990-е года. Силовые службы также подозревают, что после распада RAF в 1998 году, трое задержанные совершили серию ограблений.

«Фракция Красной армии» возникла как радикальное студенческое движение, целью которого назывался подрыв капитализма в Западной Германии. Члены группировки имели связи с властями ГДР и организациями с Ближнего Востока. Согласно подсчетам, боевики RAF совершили более 30 убийств, включая убийство генерального прокурора Зигфрида Бубака и председатель правления Deutsche Bank Альфреда Херрхаузена.

Ранее полиция Германии раскрыла румынских аферистов, получавших пособия и жилье под видом украинских беженцев. По данным расследования, было выявлено более 1300 человек, проживавших на юго-западе ФРГ и не являвшихся гражданами Украины.